Formaggi contaminati e ritirati dal supermercato: "Pericolosi per la salute". L'elenco di marchi e lotti

“Evidenza di Listeria monocytogenes”. Per questo motivo sono stati ritirati dai supermercati Coop e Decò, alcuni lotti di selezione di formaggi francesi Plateau 5 fromages de France Grande Sélection a marchio Entremont Terroirs & Sélection. A richiamarli il produttore stesso in base a quanto riporta il sito “ilfattoalimentare.it”.

Si tratta delle confezioni da 300 grammi di Cantal Dop, fourme d’Ambert Dop, tomme de brebis, Saint-Nectaire Dop e tomme des Pirénées Igp, appartenenti ai lotti numero 21327123, data di scadenza 04/01/2022, 21328124 con scadenza 05/01/2022 e 21329125 a scadenza 06/01/2022. I formaggi richiamati sono stati prodotti da Les Fromageries Occitaines nello stabilimento di Borde Blanche Zone Industrielle, a Villefranche-de-Laugrais, in Francia (marchio di identificazione FR 31.582.001 CE), e commercializzato da Entremont Italia Srl. Coop ha comunicato che il richiamo dei formaggi francesi interessa i punti vendita delle cooperative Unico Firenze, Coop Centro Italia e Centrale Adriatica.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 02/37059076. Intanto il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto dell’insaccato tipico della Romania toba ca la mama a casa a marchio Marcel, sempre per la “presenza di Listeria monocytogenes”. Due i lotti: il numero 004091121 e termine minimo di conservazione 29/12/2021 e numero 004121121 e tmc 01/01/2022. In questo caso è stato prodotto da Marcel Srl nello stabilimento di Rachiteni, in Romania (marchio di identificazione RO 67 EC), e commercializzato da Danubiana Group Srl. I prodotti sono riconsegnabili al punto vendita per il rimborso.

