Iran: Giorgetti, 'perdurare crisi imporrà ragionamento su sopensione Patto**

09 aprile 2026 a

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Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "L'auspicio è che la crisi internazionale veda quanto prima la sua soluzione, ma se ciò non dovesse accadere, si dovrà porre seriamente il tema di una risposta unitaria europea, così come fu fatto per la pandemia, con misure eccezionali fra le quali ho già condiviso con alcuni partner europei la proposta di prevedere una tassazione degli extra profitti generati nel settore dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dell'energia, fermo restando che il perdurare della crisi imporrà di ragionare in maniera seria e costruttiva su una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel rispondere al question time al Senato.