Economia della salute, a Roma il confronto sull'innovazione accessibile che genera valore

08 aprile 2026 a

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(Adnkronos) - Un momento di confronto di alto profilo sull'economia della salute e sul ruolo strategico dell'innovazione accessibile. Il prossimo 9 aprile, a Palazzo Ripetta, appuntamento con Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction, evento promosso da Adnkronos e GSK , con il patrocinio di Farmindustria, per fare il punto sullo stato dell'arte del settore, sulle best practice già in campo e sulle prospettive di crescita per il Paese.

Al centro del dibattito, il valore dell'economia della salute come leva decisiva per il benessere dei cittadini e per la competitività dell'Italia. In un contesto segnato dall'invecchiamento della popolazione, dall'urgenza di risposte sempre più efficaci in oncologia e nelle patologie ad alta complessità, e dalla necessità di garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, l'accesso tempestivo all'innovazione rappresenta una sfida non più rinviabile. È qui che salute, sviluppo industriale e coesione sociale si intrecciano, dando forma a una visione di crescita che guarda al futuro.

Con un comparto farmaceutico secondo in Europa solo alla Germania, l'Italia ha le carte in regola per rafforzare il proprio posizionamento internazionale, ma deve accelerare su sperimentazioni cliniche, attrattività degli investimenti e allineamento agli standard europei. Le riforme in campo e il contributo delle Istituzioni possono diventare un moltiplicatore di opportunità, a patto che il sistema—industria, ricerca, accademia e società scientifiche—proceda in modo coordinato.

A scandire il confronto saranno voci autorevoli del mondo istituzionale, scientifico e industriale. Tra i protagonisti attesi, Lynn Baxter, President Europe di GSK, insieme a Antonino Biroccio, General Manager GSK Italia, e a Martino Grazzi, Amministratore Delegato di GSK Manufacturing. Sul fronte delle politiche pubbliche, porteranno il loro contributo, tra gli altri, il Sottosegretario Marcello Gemmato e il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, Francesco Saverio Mennini (Ministero della Salute), affiancati da rappresentanti di Governo e Parlamento come Deborah Bergamini, Luciano Ciocchetti, Simona Loizzo, Beatrice Lorenzin, Elena Murelli e Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il dibattito sarà arricchito dal contributo di esperti e stakeholder del sistema salute, tra cui Daniela Bianco (TEHA Group), Americo Cicchetti (Università Cattolica del Sacro Cuore), Marco Marchetti (AGENAS), Loreto Gesualdo (FISM), Ruggero De Maria Marchiano (Alleanza Contro il Cancro), Emanuele Monti, Andrea Costa, Marzia Del Re e Sergio Strozzi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Dialoghi sull'Innovazione accessibile” nasce con l'obiettivo di mettere a sistema competenze, esperienze e visioni per delineare una traiettoria condivisa di sviluppo dell'economia della salute in Italia, valorizzandone le eccellenze e rafforzando la capacità del Paese di competere a livello globale.

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali Adnkronos. Un'occasione per seguire da vicino il confronto e contribuire al dibattito su una delle sfide più decisive per il futuro del Paese.