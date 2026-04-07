Giornata della salute, anestesisti: "Investire sulla prevenzione in un'Italia che invecchia"

07 aprile 2026 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "La Giornata mondiale della salute è un'occasione su cui dobbiamo continuare a lavorare. Come Siaarti cerchiamo di fare la nostra parte, ricordando che lo strumento più efficace resta la prevenzione: informazione e formazione sono fondamentali". Lo afferma all'Adnkronos Salute Elena Bignami, presidente della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva). "Investire nella prevenzione è oggi più importante che mai", sottolinea, "perché la popolazione è sempre più longeva. L'Italia è tra i Paesi con la maggiore aspettativa di vita in Europa, ma dobbiamo fare in modo di arrivare alla vecchiaia nelle migliori condizioni possibili".

In quest'ottica "è essenziale intervenire sui principali fattori di rischio, a partire da malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Adottare corretti stili di vita - spiega Bignami - permette di avvicinare l'età biologica a quella anagrafica, mantenendo una buona qualità della vita il più a lungo possibile". Un "ruolo chiave è svolto anche dagli screening preventivi", che consentono di individuare precocemente eventuali patologie. Infine, l'appello della presidente Siaarti alla politica: "E' necessario che valuti se gli investimenti in sanità, e la percentuale del Pil a essa destinata, siano davvero adeguati alle esigenze della popolazione".