Bper è main sponsor del Padiglione Venezia alla 61esima edizione della 'Biennale'

07 aprile 2026 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Bper Banca rinnova il sostegno, in qualità di main sponsor, al Padiglione Venezia della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia - In Minor Keys, che quest'anno presenta la mostra 'Note Persistenti'. L'esposizione, si legge in una nota, propone un viaggio curatoriale dedicato al tema della persistenza: ciò che resta, ciò che attraversa il tempo grazie ai ricordi, alle connessioni e alle tracce che l'esperienza umana lascia dietro di sé. I concetti di persistenza, eredità artistiche e culturali sono profondamente considerati da Bper, che da sempre mantiene un forte legame con i territori che presidia. La Galleria Bper, corporate collection della Banca, acquisirà inoltre un'opera di Alberto Scodro, presente alla manifestazione, con l'obiettivo di offrirle continuità espositiva e favorirne la valorizzazione anche oltre l'ambito della rassegna veneziana.

"La partnership con il Padiglione Venezia e con un progetto come 'Note Persistenti' significa abbracciare una visione culturale che dialoga con il tempo e con la memoria", dichiara Sabrina Bianchi, responsabile del Patrimonio Culturale di Bper Banca. "Venezia è una città che, da sempre, favorisce l'incontro tra culture, rappresenta un crocevia unico al mondo per scambi artistici, intellettuali e umani. In questo contesto, rinnoviamo con convinzione il nostro ruolo: essere in prima linea nella valorizzazione dei territori, dell'arte e della cultura italiana, promuovendo iniziative che sappiano generare riflessione, partecipazione e apertura. Crediamo profondamente nella capacità dell'arte di costruire connessioni e di parlare alle nuove generazioni, contribuendo a una crescita sociale fondata su responsabilità, inclusione e attenzione alla sostenibilità. In questa logica si colloca anche l'acquisto dell'opera di Scodro, che sarà inserita nelle progettualità future della Galleria Bper".

La collaborazione con il Padiglione Venezia, ricorda infine la nota, si configura in un più ampio impegno che Bper porta avanti in tutta Italia a supporto dell'arte e della cultura. Un impegno che si esprime attraverso la ricca programmazione de La Galleria Bper, attiva nelle sedi espositive che connettono un patrimonio diffuso nelle principali città in cui sono presenti i Poli Culturali Bper, Modena, Brescia, Genova, oltre alle nuove aperture previste a Ferrara e L'Aquila. La banca promuove, inoltre, un articolato programma di attività che include il sostegno a mostre, percorsi formativi, progetti dedicati alle scuole, iniziative di studio e ricerca, oltre a incontri e momenti di approfondimento.