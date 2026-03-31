Sanità, Gksd e Gruppo San Donato: accordo per gestione ospedale Heliopolis al Cairo

31 marzo 2026 a

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Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito dell'impegno per rafforzare la cooperazione sanitaria tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana è stato firmato un accordo tra Gksd, Gruppo San Donato e Ministero della Salute egiziano per lo sviluppo e la gestione del New Heliopolis Hospital al Cairo.

L'intesa, sottoscritta ieri in occasione dell'Egypt Energy Show (Egypes) tenutosi nella capitale egiziana sotto il patrocinio del presidente Abdel Fattah Al-Sisi, prevede la gestione della struttura per 15 anni a partire dal 2027, una volta completata la costruzione.

Il nuovo ospedale, primo della National Health Insurance Organization, sarà un centro ad alta specializzazione con 433 posti letto, dotato di Cancer Center, Heart Center, reparti di neurochirurgia, area pediatrica e materno-infantile e centro per il trapianto di organi, e servirà un bacino stimato di circa un milione di persone.

A firmare sono stati Kamel Ghribi, presidente del gruppo Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, presidente dell'Organizzazione per l'assicurazione sanitaria dell'Egitto. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar e del ministro del Petrolio Karim Badawi. Presente anche Michael Damianos, ministro dell'Energia di Cipro.

Ghribi ha espresso apprezzamento per la crescita dell'Egitto, sottolineando come l'accordo rappresenti un punto di partenza per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i due Paesi e offrire servizi medici sempre più avanzati ai cittadini egiziani.