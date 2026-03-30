Industria: Istat, a febbraio prezzi produzione -2,7% su anno

30 marzo 2026 a

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Roma, 30 mar. -(Adnkronos) - A febbraio i prezzi alla produzione dell'industria tornano a diminuire su base mensile e mostrano un'accentuazione della flessione tendenziale. Infatti l'Istat registra per i prezzi alla produzione dell'industria un calo dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua (era -1,6% a gennaio). Tali dinamiche - spiega l'Istituto - sono spiegate principalmente dai ribassi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno (in particolare della fornitura di energia elettrica); al netto della componente energetica, i prezzi registrano un moderato incremento congiunturale e una crescita tendenziale del +1,0%.

Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dello 0,8% rispetto a gennaio e del 3,7% su base annua (da -2,1% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una crescita tendenziale dell'1,1% (come a gennaio). Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,3% su base mensile (+0,4% area euro, +0,3% area non euro) e dello 0,2% su base annua (+1,1% area euro, -0,5% area non euro).Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono dello 0,6% (+0,8% mercato interno, +0,3% mercato estero).

Fra le attività manifatturiere, continua l'istituto, le flessioni tendenziali più ampie si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,5% mercato interno, -15,7% area euro, -13,2% area non euro). Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,9% mercato interno), mezzi di trasporto (+6,9% area euro), e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+5,4% area euro, +13,5% area non euro). Sul mercato interno, si amplia la flessione su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas (-12,4%, da -6,1% di gennaio).