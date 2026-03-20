Ieg, annuncia acquisizione 51% Nis Summit e lancio Fluidtech Expo in 2027

20 marzo 2026 a

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Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - Italian Exhibition Group (Ieg) annuncia un potenziamento delle sue manifestazioni, in Italia e all'estero con l'acquisizione al 51% di NIS Summit a San Paolo del Brasile (dal 31 marzo 2026) e il lancio, a Vicenza, di Fluidtech Expo nel settembre del 2027. Il Nutrition Innovation Summit è la principale piattaforma di business e innovazione brasiliana dedicata al mercato degli ingredienti funzionali, della salutistica e dell'integrazione. “L'operazione - spiega l'AD di IEG, Corrado Peraboni - del valore di 20 milioni di real brasiliani, rappresenta la 13ª acquisizione del nostro gruppo nel Paese e rafforza la strategia di espansione in segmenti strutturali, a crescita costante e con bassa sensibilità ai cicli economici”.

Come sottolinea Graziano Messana, ceo di IEG Brasil, "la nutrizione non è una moda, è una necessità strutturale della società moderna. Le persone possono rimandare l'acquisto di un'auto o di un immobile, ma non rimandano le scelte su salute, benessere e longevità. Investire nel NIS Summit significa posizionare IEG al centro di un ecosistema che cresce indipendentemente dal ciclo economico. Parliamo di scienza applicata, innovazione concreta e connessione tra industria globale e mercato brasiliano. È un settore che non si contrae, evolve”.

Quanto a Fluidtech Expo, sul quartiere fieristico di Vicenza a partire dal 2027, dal 28 al 30 settembre, avrà cadenza biennale e sarà dedicato ai settori delle pompe, valvole, componenti e tecnologie di trattamento acqua. La nuova manifestazione si innesta nel piano strategico di IEG - orientato alla diversificazione in comparti ad alto potenziale di crescita e internazionalizzazione, qual è quello dell'efficientamento energetico. " Si tratta di un settore strategico e siamo certi che questa nuova manifestazione diventerà un appuntamento di riferimento in Europa per capacità di coniugare business, innovazione e relazioni internazionali per il comparto della meccanica per l'acqua e dell'impiantistica. La scelta di Vicenza e del territorio del Nord Est rappresenta un valore aggiunto: l'area ospita infatti uno storico distretto di imprese specializzate nei comparti di riferimento, consolidando il legame tra la manifestazione e il tessuto produttivo di eccellenza", dichiara l'AD di IEG Corrado Peraboni.