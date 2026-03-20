Caso Garlasco: Poggi contro hater, querele a stesso pm che si occupa degli esposti Cappa

20 marzo 2026 a

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Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Almeno una ventina di esposti, per diffamazione e stalking, sono stati depositati, nelle ultime settimane, dalla difesa della famiglia di Chiara Poggi in Procura a Milano. Si tratta di più querele in cui viene documentato - allegando screenshot e link video - l'odio social che i genitori e il fratello della vittima starebbero subendo da mesi, da quando è stata riaperta l'inchiesta sul delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco e sull'indagine si è acceso un enorme eco mediatico. Un accanimento di cui qualcuno - una volta identificato - potrebbe rispondere in un'aula di giustizia.

A occuparsi degli esposti è il pubblico ministero Antonio Pansa, lo stesso magistrato a cui sono state affidate le decine di querele contro hater e youtuber presentate dalla famiglia Cappa, denunce su cui è stato aperto un fascicolo per diffamazione aggravata contro ignoti e su cui la Procura cerca di capire se c'è "un filo conduttore per frasi che, in alcuni casi, sono - a dire di una fonte inquirente - palesemente diffamatorie".