Scioperi: sindacati, 'rinviata mobilitazione Malpensa e Linate'

17 marzo 2026 a

a

a

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - E' stato rinviato lo sciopero previsto per domani, mercoledì 18 marzo 2026, riguardante gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. Il sindacato Cub Trasporti fa sapere che la mobilitazione è stata momentaneamente sospesa e, di conseguenza, non ci saranno ripercussioni per chi viaggia in aereo.

La sigla sindacale aveva indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolgeva il personale della società di handling Dnata, la ex Airport Handling. L'agitazione, spiegano dal sindacato, è stata rinviata perché è in corso una trattativa; dopodomani mattina, giovedì 19 marzo, ci sarà un incontro tra il sindacato e la proprietà, all'esito del quale si deciderà se considerare la protesta chiusa o riprogrammare eventuali nuove mobilitazioni.

Resta, invece, confermato lo sciopero della società di handling Alha, che però coinvolge il settore cargo e, dunque, non incide direttamente sul trasporto passeggeri. Possibili ripercussioni si potrebbero verificare esclusivamente sul movimento delle merci.