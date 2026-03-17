Iran: Oxford Economics, 1 probabilità su 6 recessione economia globale

17 marzo 2026 a

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Roma, 17 mar. (Adnkronos) - C'è una probabilità su sei che l'economia globale vada in recessione quest'anno a causa della guerra contro l'Iran. E' quanto emerge da un'indagine sui rischi globali condotta da Oxford Economics.

Tuttavia “nel complesso, le imprese continuano a prevedere un solido ritmo di espansione globale nel prossimo anno”, sottolinea l'analista Jamie Thompson. “La crescita prevista per il 2026 si è indebolita solo leggermente, con un ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto alle aspettative medie dall'inizio della guerra". Decisamente meno del ribasso di 1,3 punti percentuali registrato nelle stime dopo l'invasione russa dell'Ucraina, si osserva.

Sul fronte degli Usa c'è la percezione che possa trovarsi esposta al riscio di ricadute negative. “Ci sono segnali che l'economia statunitense sia vista sempre più come una potenziale vittima della guerra”, ha aggiunto Thompson. “Prima dello scoppio della guerra, più di tre quarti degli intervistati ritenevano che l'eccezione degli Stati Uniti fosse destinata a continuare ma questa cifra è scesa significativamente nell'ultima settimana" e solo poco più della metà delle imprese intervistate si aspettano che gli Usa restino l'economia del G7 con la crescita più elevata nel 2026.