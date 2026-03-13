Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l'anno' 2026, assegnati riconoscimenti

13 marzo 2026 a

a

a

Roma, 13 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l'anno', istituito nel 2020 da Confintesa, dalla Fondazione Oreste Bertucci dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e dalla Federazione medie e piccole Imprese (Fmpi), con l'obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nei diversi ambiti della vita professionale e sociale. Il riconoscimento, assegnato simbolicamente nei giorni successivi all'8 marzo, nasce per sottolineare come l'attenzione al ruolo e al valore delle donne non debba limitarsi alla Giornata internazionale dedicata, ma rappresentare un impegno quotidiano.

Anche per l'edizione 2026 la cerimonia si è svolta con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'informazione, della ricerca e dello spettacolo.

Tra le premiate di quest'anno figurano la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, la giornalista del Tg1 Rai, Laura Chimenti, e l'editorialista de La Stampa, Flavia Perina, insieme ad altre protagoniste del mondo economico e imprenditoriale che si sono distinte per competenza, dedizione e impegno nei rispettivi settori. Il Premio prosegue così il percorso avviato con la prima edizione, ospitata al Senato e che vide tra le premiate la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, con l'intento di promuovere e rendere visibile l'eccellenza femminile, valorizzando storie professionali e percorsi che rappresentano un esempio per l'intera comunità.