Guadagnuolo: "Sostenibilità e innovazione logistica centrali per Tecnopolo"

13 marzo 2026 a

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Verona, 12 mar. - (Adnkronos) - "Il tema della sostenibilità e dell'innovazione nelle infrastrutture e nella logistica rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle attività del nostro Tecnopolo Mediterraneo". Lo ha dichiarato Manlio Guadagnuolo, Segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, intervenendo oggi a Verona nel corso di LetExpo, l'evento promosso da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.

Guadagnuolo ha sottolineato l'unicità dell'ente, definendolo "l'unico tecnopolo governativo in Italia sulla sostenibilità, fondato dai Ministeri delle Imprese, dell'Università e dell'Economia, con l'imminente ingresso anche del Mase (Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica) e del Mit (Ministero delle infrastruttura e dei trasporti)". L'obiettivo primario, ha spiegato il Segretario generale, è quello di accelerare lo sviluppo sostenibile del Paese e migliorare la competitività nazionale sui mercati internazionali attraverso il trasferimento tecnologico e l'industrializzazione dei risultati della ricerca.

Nel corso della manifestazione, il Tecnopolo ha siglato accordi operativi con Sogesid (la Società di ingegneria dello Stato) e Alis (Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile) mirati all'attrazione di investimenti e alla creazione di partnership pubblico-private. "Vogliamo essere presenti attivamente nello sviluppo di progetti di investimento, sfruttando le semplificazioni amministrative e le agevolazioni fiscali oggi disponibili, in particolare attraverso la Zes (Zona economica speciale) e Unica per il Mezzogiorno", conclude.