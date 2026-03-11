La Russa: "Qualità nostre laureate è ottima, bisogna aumentare i numeri"

11 marzo 2026 a

(Adnkronos) - “Ho ascoltato il grido di dolore relativo ai numeri”, ancora bassi sia rispetto al corrispettivo italiano maschile che alla media europea, delle laureate in materie Stem. “È vero, bisogna incrementare il numero, ma quanto a qualità siamo a posto. Secondo me, le donne scienziate sono ormai anche più brave degli uomini, perché si impegnano di più, sono più eclettiche, sanno cogliere non soltanto l'essenza della loro professione, ma anche l'umanità, che non si discosta mai dalla capacità di fare bene il proprio lavoro”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a Roma durante l'inaugurazione della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco, collocata nel prestigioso Corridoio dei Busti del Senato.

“Quindi grazie davvero, per quello che fate, per quello che siete, per quello che rappresentate e grazie per avere dato al Senato l'opportunità di poterlo sottolineare e ribadire - aggiunge - Conosco bene la dottoressa Diana Bracco e sono molto orgoglioso di poter ospitare un lavoro che, in qualche modo, è frutto della sua lungimiranza”.

Il presidente del Senato ha voluto infine ringraziare chi “questa mostra l'ha realizzata, Il fotografo, ma soprattutto la ‘materia prima', le scienziate. Senza di loro non ci sarebbero state le fotografie e non ci sarebbe stata la mostra”.