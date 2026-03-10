Esplosione a Pescia, crolla palazzina rurale ad Aramo: una vittima

10 marzo 2026 a

Pescia (Pistoia), 10 mar. - (Adnkronos) - Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato nella notte il parziale crollo di una casa rurale in località Aramo, piccolo borgo della Valleriana nel comune di Pescia (Pistoia). Nel crollo ha perso la vita una persona. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe Ivo Giuliani, circa 60 anni, che si trovava all'interno dell'edificio al momento dell'esplosione. L'uomo era stato inizialmente dato per disperso.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di ricerca tra le macerie. Alle attività hanno partecipato anche gli specialisti Usar (Urban Search and Rescue), che hanno individuato e recuperato resti umani sotto il crollo. I resti, presumibilmente di una persona di sesso maschile, sono stati recuperati ma al momento non sono ancora formalmente identificabili. Per l'identificazione ufficiale saranno necessari accertamenti tecnici specifici.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pistoia, Pescia e Montecatini, con il supporto di personale proveniente anche da Lucca e Prato. Al termine del recupero è rimasta sul posto una squadra del comando di Pistoia insieme al funzionario incaricato delle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente resta quella di una