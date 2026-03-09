Natus amplia la disponibilità di una revisione dell'EEG eseguita al livello di un esperto, attraverso il lancio globale dello strumento di analisi IA autoSCORE

09 marzo 2026 a

- MIDDLETON, Wisconsin, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated ha annunciato il lancio globale dello strumento di analisi autoSCORE™, ampliando la disponibilità del primo modello di IA in grado di fornire interpretazioni cliniche automatiche e complete dell'EEG, garantendo al contempo un livello di accuratezza pari a quello degli esperti medici.

Con la sua introduzione sul mercato statunitense nell'agosto 2024 per gli studi EEG di routine, i team di assistenza neurologica statunitensi sono stati i primi a sperimentare i vantaggi di autoSCORE, che ha alleggerito il carico di lavoro delle risorse cliniche e del personale attraverso un modello di deep learning sviluppato in Norvegia da Holberg EEG, e addestrato su 30.000 registrazioni EEG classificate da esperti. Offerto in esclusiva con il software Natus NeuroWorks, autoSCORE è approvato dalla FDA 510(k) per un'indicazione estesa che include studi EEG di routine, LTM (monitoraggio a lungo termine) e EEG ambulatoriali. Ha inoltre ottenuto il marchio CE per i mercati europei e altri mercati internazionali.

"Lo sviluppo del primo modello di intelligenza artificiale in grado di interpretare gli EEG clinici al livello dei migliori esperti mondiali segna un momento decisivo sia per Natus che per il campo della neurodiagnostica", ha affermato Chris Landon, CEO di Natus Neuro. "Ora siamo orgogliosi di offrire questa innovazione rivoluzionaria agli operatori sanitari di tutto il mondo, portando avanti la nostra missione di ampliare l'accesso dei pazienti e fornire risultati che cambiano la loro vita attraverso soluzioni neurologiche all'avanguardia".

I primi utenti hanno accolto con favore la sicurezza offerta dalla capacità di autoSCORE di andare oltre i tradizionali rilevatori di picchi e crisi epilettiche, valutando molteplici anomalie clinicamente rilevanti e fornendo valutazioni a livello di studio per informare gli operatori sanitari se uno studio EEG è normale o anomalo. Hanno inoltre apprezzato il suo modello di IA chiuso, che garantisce coerenza e sicurezza.

"La collaborazione tra esseri umani e macchine intelligenti è diventata una caratteristica fondamentale di un sistema di supporto alle decisioni cliniche andate a buon fine", ha affermato il dottor Ram Mohan Sankaraneni, neurologo certificato e membro dell'American Epilepsy Society e dell'American Academy of Neurology. "(autoSCORE) è un collega affidabile in grado di fornire un secondo parere... un potente strumento che consente di effettuare interventi più rapidi".

La revisione visiva dell'EEG è considerata il gold standard per determinare le anomalie, ma può mettere a dura prova le risorse del reparto. L'applicazione autoSCORE basata sull'IA è progettata per consentire ai team di eseguire l'analisi dei dati EEG in modo più efficiente e coerente.

INFORMAZIONI SU NATUS

Natus è considerata la soluzione ideale dagli operatori sanitari di tutto il mondo per lo screening, la diagnosi e il trattamento dei disturbi che colpiscono il cervello e i percorsi neurali. Le eccellenti soluzioni di Natus, tra cui assistenza, supporto sul campo e formazione, consentono ai medici di elevare lo standard di cura, migliorando i risultati clinici e la qualità della vita dei pazienti. Per ulteriori informazioni su Natus, visitare il sito natus.com/neuro.

