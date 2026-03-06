Energia, Vigilante (Gse): "Promuoviamo lo sviluppo dei Ppa"

06 marzo 2026 a

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - “I Ppa sono contratti a lungo termine a prezzo fisso pensati per dare la garanzia di approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile per cittadini, piccole e medie imprese e grandi imprese. L'ultimo decreto prevede un potenziamento di questo strumento, affidando al Gse il compito di promuoverne la diffusione e di assicurare che il minor costo delle rinnovabili si trasferisca direttamente ai consumatori. In questo modo, gli utenti possono contribuire alla decarbonizzazione e, allo stesso tempo, abbattere i propri costi energetici". Sono le parole di Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, il Gestore servizi energetici che anche quest'anno ha partecipato all'edizione di Key - The Energy Transition Expo, presso il Rimini Expo Centre, con uno stand informativo sui servizi dedicati alle imprese e agli operatori di settore.

Diversi i seminari organizzati durante la manifestazione da Gse, come 'Strumenti per la transizione energetica e il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas naturale', durante il quale sono stati discussi i vantaggi a lungo termine dei Ppa per imprese, consumatori e rappresentanti del mondo delle rinnovabili.

A tal proposito, Vigilante si è poi soffermato sul dl energia. “Prevede una serie di norme relative al mondo delle rinnovabili e al settore energetico in generale - afferma - In tante norme è previsto un contributo a un'attività da parte del Gse. In particolare ce n'è una pensata proprio per lo sviluppo dei contratti a lungo termine (Ppa). Il Gse ha il compito di promuovere un nuovo sviluppo e per farlo, deve garantire, in caso di fallimento o di inadempimento da parte del consumatore, il rispetto degli obblighi contrattuali. Si configura dunque come strumento utile soprattutto a chi deve investire nelle rinnovabili per avere la garanzia di un ritorno economico sul medio-lungo periodo”.