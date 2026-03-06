Energia, Faccenda (Iberdrola): "Costruiamo percorso per competitività e sicurezza"

06 marzo 2026 a

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - Al Key 2026 “non presentiamo semplici prodotti, ma ragioniamo su come costruire insieme un percorso che, oltre ai benefici ambientali, garantisca competitività alle imprese e sicurezza energetica al sistema Paese.

Le rinnovabili permettono di sfruttare risorse naturali autoctone per produrre l'energia necessaria a un mercato sempre più elettrificato. Si tratta di un processo irrimandabile per garantire sicurezza a noi e alle generazioni future. Il nostro tessuto industriale ha bisogno di rimanere competitivo per affrontare con fiducia le sfide del mercato globale”. Lo ha detto Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Italia - Gruppo di riferimento nella transizione energetica - a ‘Key - The energy transition expo', la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. ( VIDEO )

Per Iberdrola, "partecipare a questa fiera significa vivere un momento di lavoro condiviso all'interno di una community in cui confrontarsi con gli altri player del settore. Un'occasione per incontrare partner, aziende e istituzioni, nella convinzione che la transizione energetica non si compia da soli, ma sia il frutto di uno sforzo congiunto e di una visione industriale e politica di lungo periodo”.

In un contesto di profonda trasformazione dei sistemi energetici, l'azienda porta in fiera la propria esperienza pluriennale. “Iberdrola si propone come partner affidabile attraverso soluzioni come i Ppa (Power purchase agreements) di lungo periodo - spiega Faccenda - strumenti stabili, sostenibili e competitivi che permettono alle industrie una pianificazione a 10-15 anni, rendendo fissa e prevedibile una delle voci di costo più rilevanti. Forti di un'esperienza di 125 anni mettiamo a disposizione competenze tecniche e finanziarie per accompagnare i clienti nella decarbonizzazione, perseguendo obiettivi che coniugano sostenibilità ambientale, solidità economica e sicurezza nazionale".