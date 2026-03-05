Energia: Abb a Key, innovazione e competenze per l'elettrificazione

05 marzo 2026 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Abb conferma la presenza a Key - The Energy Transition Expo, il principale appuntamento italiano dedicato alle tecnologie per l'efficienza energetica, la digitalizzazione e l'elettrificazione.

Dal 4 al 6 marzo, allo Stand 100 - Padiglione A1 presso il Rimini Expo Center, l'azienda presenta un portafoglio aggiornato di soluzioni pensate per supportare l'evoluzione dell'intera filiera dell'elettrificazione.

All'offerta tecnologica si affianca un programma di formazione tecnica ricco e strutturato, con corsi sui temi più caldi e richiesti dal mercato destinati a impiantisti, progettisti, installatori e tecnici. Abb è fortemente impegnata nello sviluppo delle competenze, puntando su aggiornamento continuo e professionalità qualificate.