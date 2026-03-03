Lantronix espande la propria distribuzione in Europa attraverso una partnership strategica con Melchioni Electronics

03 marzo 2026 a

- IRVINE, California, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), leader mondiale di soluzioni IoT di elaborazione e connettività che alimentano le applicazioni Edge AI, ha annunciato oggi una partnership di distribuzione strategica con Melchioni Electronics, distributore di servizi tecnologici con sede a Milano, con estensione a tutta l'area europea. L'obiettivo di tale accordo è potenziare la strategia go-to-market di Lantronix in tutta Europa, prevedendo un'accelerazione della crescita dei ricavi nell'area attraverso l'espansione del suo portafoglio IoT e Edge AI.

In base all'accordo, Melchioni Electronics distribuirà soluzioni di prodotti IoT e Edge AI di Lantronix, fornendo al contempo assistenza tecnica e commerciale localizzata nei principali mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia, Slovenia e Grecia. La partnership sfrutta la consolidata presenza di Melchioni nell'area, l'infrastruttura multinazionale e i rapporti di lunga data con i clienti per ampliare la penetrazione sul mercato di Lantronix.

“La partnership con Melchioni Electronics consente a Lantronix di espandersi in modo più efficiente in Europa, avvalendosi di un distributore locale consolidato con una profonda competenza tecnica e di assistenza clienti”, ha affermato Kurt Hoff, Chief Revenue Officer di Lantronix. “Dato che la domanda di soluzioni AI e IoT sicure e affidabili continua a crescere, questo accordo ci consente di ampliare la nostra base clienti, accorciare i cicli di vendita e supportare una crescita internazionale sostenibile”.

Melchioni Electronics vanta decenni di esperienza nella distribuzione di soluzioni tecnologiche avanzate nei mercati industriali, integrati e legati alla connettività. Si prevede che la sua presenza nell'area e i servizi a valore aggiunto favoriranno un'adozione più rapida dei prodotti e dei servizi Lantronix, migliorando al contempo il coinvolgimento dei clienti e l'assistenza post-vendita.

“Siamo lieti di collaborare con Lantronix e di aggiungere le sue soluzioni IoT e Edge AI al nostro portafoglio”, ha affermato Marco Ghisellini, responsabile della piattaforma di soluzioni di sistema di Melchioni Electronics. “Le offerte di Lantronix si allineano perfettamente alle esigenze dei clienti e vediamo grandi opportunità di promuoverne l'adozione in tutta l'area europea.”

Punti salienti per gli investitori

Informazioni su Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) è leader mondiale nelle soluzioni Edge AI e Industrial IoT e offre soluzioni di elaborazione intelligente, connettività sicura e gestione remota per applicazioni mission-critical. Servendo mercati in forte crescita, tra cui smart city, IT aziendali e sistemi privi di pilota per scopi commerciali e di difesa, tra cui i droni, Lantronix consente ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare la trasformazione digitale. Il suo portafoglio completo di prodotti hardware e software e di servizi supporta applicazioni che spaziano dalla videosorveglianza sicura e dalle infrastrutture di servizi intelligenti alla gestione resiliente della rete fuori banda. Portando l'intelligenza artificiale all'estremità della rete, Lantronix aiuta le organizzazioni a raggiungere efficienza, sicurezza e un vantaggio competitivo nel mondo odierno, guidato dall'AI. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Lantronix.

Informazioni su Melchioni Electronics

Melchioni Electronics è un'importante azienda specializzata nella distribuzione e nell'integrazione di soluzioni elettroniche di alta qualità. Grazie alla sua solida reputazione nel settore, Melchioni Electronics serve un'ampia gamma di settori industriali. L'azienda è nota per la sua competenza nella fornitura di componenti elettronici e per la sua capacità di creare soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. L'impegno di Melchioni Electronics a favore di innovazione ed eccellenza è costante, spingendosi continuamente oltre i confini della tecnologia per offrire ai propri clienti soluzioni elettroniche all'avanguardia. Concentrandosi su qualità, affidabilità e soddisfazione del cliente, Melchioni Electronics è un partner affidabile per le aziende che cercano soluzioni elettroniche avanzate e servizi di integrazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Melchioni Electronics.

Dichiarazione “Safe Harbor” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995: il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative alle aspettative di crescita nell'area europea e al posizionamento di Lantronix per capitalizzare le potenziali opportunità derivanti dalla partnership descritta. Ogni dichiarazione previsionale in questo comunicato stampa si basa sulle nostre attuali aspettative ed è soggetta a una serie di rischi e incertezze sostanziali che potrebbero determinare una differenza materiale dei risultati effettivi, delle attività future e delle condizioni finanziare rispetto ai risultati storici o a quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa. I potenziali rischi e incertezze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fattori quali gli effetti di condizioni economiche regionali e mondiali negative o in peggioramento o l'instabilità del mercato relativamente alla nostra attività, compresi gli effetti sulle decisioni di acquisto da parte dei nostri clienti; la nostra capacità di mitigare qualsiasi interruzione delle nostre catene di approvvigionamento e di quelle dei nostri fornitori e venditori causata da cambiamenti nelle politiche commerciali degli Stati Uniti o dei governi stranieri, compresi i dazi recentemente aumentati o futuri, le pandemie o altre epidemie, le guerre e le recenti tensioni in Europa, Asia e Medio Oriente o di altri fattori; risposte future ed effetti delle crisi di salute pubblica; rischi legati alla cybersecurity; cambiamenti nelle leggi, nei regolamenti e nelle tariffe dei governi statunitensi e non; la capacità di implementare efficacemente la nostra strategia di acquisizione o di integrare le aziende acquisite; le difficoltà e i costi di tutela dei brevetti e di altri diritti di proprietà; il livello del nostro indebitamento, la nostra capacità di garantire il pagamento dei nostri debiti e le limitazioni previste dai nostri prestiti; qualsiasi altro fattore accessorio incluso nella nostra Relazione annuale sul modulo 10-K relativa all'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2025, depositata presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 29 agosto 2025, compresa la sezione intitolata "Fattori di rischio" nella voce 1A della Parte I di tale relazione, nonché in altri nostri documenti pubblici depositati presso di essa. Ulteriori fattori di rischio potranno essere indicati di volta in volta nelle nostre future pubblicazioni. Inoltre, i risultati effettivi potrebbero differire a causa di rischi e incertezze aggiuntivi di cui al momento non siamo a conoscenza o che al momento non consideriamo rilevanti per la nostra attività. Per queste ragioni, gli investitori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Le nostre dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del documento in cui sono formulate. Decliniamo espressamente ogni intenzione o obbligo di aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali dopo la data del presente documento per conformare tali dichiarazioni ai risultati effettivi o ai cambiamenti nelle nostre opinioni o aspettative, salvo quanto richiesto dalla legge applicabile o dalle regole del Nasdaq Stock Market LLC. Qualora dovessimo aggiornare o correggere delle dichiarazioni previsionali, questo non dovrà far supporre agli investitori che apporteremo ulteriori aggiornamenti o correzioni.

©2026 Lantronix, Inc. Tutti i diritti riservati. Lantronix è un marchio registrato. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatto di Lantronix per i media:[email protected]

Contatto di Lantronix per gli analisti e gli investitori:[email protected]

Contatti di Melchioni Electronics:[email protected]@melchionielectronic.com02 4948 6000