Milano: tram deragliato, acquisite le telecamere, pm in attesa atti fascicolo (2)

(Adnkronos) - Formalmente il fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose non è stato ancora aperto, così come si attendono gli atti per poter disporre le autopsie per le due vittime, Ferdinando Favia, 59 anni, e Karim Touré, senegalese di 56 anni senza fissa dimora. Il centro dell'inchiesta è legata alle dichiarazioni rese dal conducente, 60 anni, il quale viaggiava su un tramlink dotato di sistema frenante efficacissimo ma manuale, il cosiddetto sistema frenante a "uomo morto" è un dispositivo di sicurezza automatica che arresta il tram se l'operatore rilascia la leva, almeno per 30 secondi, ad esempio se colpito da malore. Restano gravi le condizioni di alcuni feriti, ma nessuno risulterebbe in pericolo di vita.