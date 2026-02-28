Brescia: carabinieri sequestrano quasi mezzo chilo di hashish, un arresto

Leggi il settimanale
Milano, 28 feb. (Adnkronos) - I carabinieri di Calcinato e Lonato del Garda hanno sequestrato 450 grammi di hashish a un ragazzo di 23 anni residente a Lonato, in provincia di Brescia. Nella perquisizione dell'abitazione oltre alla droga, trovata in diversi nascondigli, i militari hanno sequestrato bilancini elettronici di precisione e materiale di confezionamento. L'uomo è stato arrestato e stamane sarà processato per direttissima.

