Afghanistan-Pakistan, due forti esplosioni a Jalalabad

Jalalabad, 28 feb. (Adnkronos/Afp) - Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Lo ha segnalato un giornalista dell'agenzia Afp sul posto all'indomani della nuova escalation tra Afghanistan e Pakistan. Il reporter ha riferito di aver riconosciuto il rumore di un caccia e di aver poi udito esplosioni dalla direzione dell'aeroporto di Jalalabad.

