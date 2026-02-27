L.elettorale: Bonaccini, 'Pd faccia battaglia per le preferenze'**

27 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Come selezioniamo la classe dirigente? Per anni Meloni ha detto che voleva le preferenze. Ora, abbiamo detto che noi abbiamo una classe dirigente che vince nella maggioranza dei comuni. Se gli elettori vedono persone che hanno già votato e di cui si fidano, magari li rivotano. Allora io credo che noi dobbiamo fare una battaglia sulle preferenze e dire che non vogliamo un Parlamento di nominati. Dobbiamo avere il coraggio di fare questa battaglia. Possiamo mettere in campo una stagione in cui sono gli elettori a scegliere chi mandare in Parlamento". Lo ha detto Stefano Bonaccini ad un'iniziativa all'Eur a Roma con Stefania Prestipino, Claudio Mancini e Titti Di Salvo.