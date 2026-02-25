Ucraina: Mosca, 'attacco con drone di Kiev ha ucciso 4 persone nell'ovest'

25 febbraio 2026 a

Mosca, 25 feb. (Adnkronos) - Un attacco con un drone ucraino contro una fabbrica nella regione occidentale russa di Smolensk ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre 10. Lo ha riferito il governatore della regione. "Quattro dipendenti sono morti tragicamente mentre svolgevano le loro mansioni professionali. Dieci sono rimasti feriti", ha dichiarato il governatore della regione di Smolensk, Vasily Anokhin, in un video pubblicato sul suo account Telegram.