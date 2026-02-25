Montagna: Calderoli, 'nuovo elenco con 3715 Comuni, passaggio sarà graduale '

25 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il nuovo elenco ricomprende 3715 Comuni montani, a fronte degli oltre 4000 contenuti nel precedente. I Comuni non inclusi non soddisfano le caratteristiche di altimetria e pendenza individuati in attuazione della legge sulla montagna. Segnalo peraltro che, nella proposta definitiva di classificazione, tali criteri sono stati declinati nel senso di ricomprendere anche Comuni con un'altitudine media ridotta (superiore a 350 metri) e una percentuale molto limitata di pendenza, collocati soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno. In ogni caso, la stessa legge riconosce autonomia alle Regioni nell'assegnazione degli stanziamenti, in sede di utilizzo della quota regionale del Fosmit". Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione della Lega a proposito della nuova lista di Comuni montani.

"L'esigenza di gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo elenco -ha assicurato l'esponente del Governo- è stata particolarmente sentita nel corso delle interlocuzioni con gli Enti territoriali; a tal proposito, anche a seguito delle richieste formulate in tal senso dal presidente dell'Anci Manfredi, si è convenuto che le agevolazioni previste a livello regionale o statale continuino a trovare applicazione sino, rispettivamente, alla modifica della normativa regionale e all'esercizio della delega per il riordino di quella statale".

Calderoli ha quindi assicurato che "l'applicazione della nuova classificazione è espressamente esclusa ai fini della Pac, oltre che dell'esenzione Imu per i terreni agricoli. In materia di istruzione, le critiche essenzialmente riguardano il tema del dimensionamento scolastico e della deroga al numero minimo di alunni per classe. Segnalo -ha concluso il ministro- che le misure in materia sono già previste dalla normativa vigente e la loro applicabilità prescinde dall'inclusione nell'elenco dei Comuni montani, anche in considerazione dell'autonomia regionale nella dislocazione delle istituzioni scolastiche sul territorio".