Ucraina: Maraio, 'soluzione militare da sola non porta alla pace'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “A quattro anni dall'inizio dell'invasione e della guerra, il sostegno a Kiev non è in discussione. Ma proprio questo anniversario dimostra con chiarezza che qualcosa non ha funzionato: la soluzione militare, da sola, non può portare alla pace”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “È il momento -spiega- di rafforzare con decisione la strada politica e diplomatica, unica via realistica per arrivare a una soluzione giusta e duratura. Il coraggio della politica, della mediazione possibile, le vie da percorrere”.