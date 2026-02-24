Referendum: Serracchiani, 'senza magistratura indipendente caso Rogoredo nascosto'

24 febbraio 2026 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Le chiedo ministro, senza un magistrato autonomo e indipendente, ma 'ipotecato' dalla politica, noi avremmo saputo qualcosa della vicenda di Rogoredo? Io penso di no. E i cittadini lo stanno capendo ed è per questo che voteranno No”. Così la responsabile Giustizia del Pd, la deputata democratica Debora Serracchiani risponde al ministro Nordio che oggi ha detto che 'conviene anche a Schlein la vittoria del sì, altrimenti la politica è ipotecata'.

"No ministro Nordio, noi abbiamo ben chiara la portata enorme di questo referendum. Noi non difendiamo la magistratura, noi difendiamo la Costituzione e la Democrazia, che si nutrono dei principi fondamentali della separazione e dell'equilibrio fra i poteri e dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Noi non temiamo il controllo di legalità della magistratura sull'azione di governo".

"Non siamo noi che abbiamo chiesto un 'riequilibrio' dei poteri; non siamo noi che abbiamo chiesto che venga posta fine 'all'intollerabile invadenza della magistratura'; non siamo stati noi a dire che questa riforma 'conviene alla politica'. La verità ministro è che gli italiani stanno capendo che siete voi a volere una magistratura 'collaborativa' e non più autonoma e indipendente".