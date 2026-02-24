Iran: media, 'Pechino vicino ad accordo per vendita missili antinave a Teheran'

24 febbraio 2026 a

a

a

Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Iran e Cina sono prossimi a un accordo per la vendita da parte di Pechino di missili da crociera antinave CM-302 a Teheran. Lo scrive il notiziario israeliano Ynet citando un rapporto Reuters, secondo cui il dispiegamento dei missili aumenterebbe significativamente le capacità offensive dell'Iran e rappresenterebbe una minaccia per le forze navali statunitensi dispiegate nella regione. Secondo il documento, i negoziati tra i due Paesi sull'accordo hanno subito un'accelerazione in seguito alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran della scorsa estate.