Iran: Marattin, 'benefici intervento Usa superiori a rischi'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “I benefici di un intervento americano sono superiori ai rischi. Innanzitutto, si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone che da anni sta chiedendo di poter vivere in pace, libertà e democrazia contro un regime teocratico e criminale che ha ucciso, torturato e imprigionato decine di migliaia di giovani. In secondo luogo, un Iran libero e democratico cambierebbe per sempre il Medio oriente, con benefici sulla stabilità del mondo intero”. Fino a Kyiv, perchè "l'Iran è tra i principali fornitori di droni alla Russia: tagliare quei rifornimenti di armi può contribuire a cambiare i rapporti di forza in quel conflitto". Lo dice il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, intervistato da 'Il Foglio'.