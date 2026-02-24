Referendum: La Russa, 'per evitare falli reazione restare a merito quesito'**

24 febbraio 2026 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "C'era da aspettarselo" che sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia i toni si facessero accesi. "Sarebbe stato giusto dire agli italiani, guardate questo referendum vuole due cose: chi dice sì vuole la separazione delle carriere in modo che accusa e difesa siano sullo stesso livello e vuole che il Csm non sia deciso dalle correnti, ma sia deciso dal sorteggio. Piace, si vota sì. Non piace, si vota no. Tutto il resto sono argomenti che creano confusione e non dire solo questo crea falli di reazione che rendono più complicata la decisione dei cittadini". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.