Ucraina: Kiev, 'attaccati impianti energetici a Belgorod'

23 febbraio 2026

Kiev, 23 feb. (Adnkronos) - La regione di Belgorod è stata sottoposta a massicci attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine, con danni alle infrastrutture energetiche. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, precisando che "si sono verificate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento alle case dei residenti".

Oltre ai danni alle infrastrutture, Gladkov ha denunciato danni minori "a Belgorod, dove i vetri di due condomini sono stati danneggiati. Inoltre, sono state rotte delle finestre e la facciata di una struttura sociale è stata danneggiata". Sempre nel distretto di Belgorod, nel villaggio di Dubovoye, è stata danneggiata un'auto, mentre nei villaggi di Nikolskoye e Tavrovo sono stati danneggiati i tetti delle abitazioni private.