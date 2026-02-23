Referendum: Rizzo, 'votiamo sì per primato politica su economia e mercati'

23 febbraio 2026 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sparlano di Costituzione sul referendum. Invitiamo ad una Assemblea per la Costituzione, contro l'Unione europea, domenica, 1 marzo, dalle ore 15, Centro via Cavour. Mettiamo sulla bilancia i nostri sì e i nostri no. Diciamo quattro sì: alla pace, al popolo, alla sicurezza e al referendum sulla giustizia. Diciamo quattro no: alla guerra alle élite, ai poteri forti e all'immigrazione. Diciamo sì per il primato della politica sull'economia e i mercati. Voteremo sì al referendum, senza dare per questo la fiducia al Governo Meloni come ha fatto Vannacci". Lo afferma Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare.