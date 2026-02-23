Mo: forze Usa iniziano ritiro da base siriana nel nord-est

23 febbraio 2026 a

Damasco, 23 feb. (Adnkronos/Afp) - Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi da una base in Siria, in una regione ancora sotto il controllo delle forze curde nel nord-est del Paese. Lo ha riferito all'Afp una fonte curda. Una colonna di decine di autocarri pesanti hanno attraversato la strada che collega la provincia di Hassaké, dove si trova la base di Qasrak, in direzione del confine con l'Iraq. Le forze americane si erano già ritirate da due basi nelle ultime due settimane, al-Tanf (sud-est) e al-Chaddadi (nord-est).