Milano: procuratore, 'indagine Rogoredo non conclusa, episodi da approfondire'
Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "L'indagine non è ancora conclusa". Lo dice il procuratore capo Marcello Viola dopo il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, alle porte di Milano. In particolare gli approfondimenti riguardano il "contesto" in cui si inserisce il fatto, ma anche i "diversi episodi" che vedono al centro l'assistente capo del commissariato di Mecenate "che meritano di essere approfonditi uno ad uno".