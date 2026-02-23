Leggi il settimanale
Fao: Schlein, 'candidatura Martina grande opportunità per Italia'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Accogliamo con grande soddisfazione la candidatura di Maurizio Martina alla guida della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Sarebbe una straordinaria opportunità per l'Italia. Martina è persona stimata, che ha maturato esperienze internazionali e dimostrato capacità di visione e di governo anche in questi anni di fruttuoso impegno nella Fao. La sua è una figura di grande valore a livello nazionale e internazionale. Apprezziamo la scelta di indicare Martina come candidato italiano e confidiamo che il governo opererà con determinazione affinché diventi una candidatura condivisa a livello europeo. Da parte nostra troverà un sostegno convinto". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

