Corea del Nord, Kim rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori

23 febbraio 2026 a

a

a

Pyongyang, 23 feb. (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al potere in un congresso che si tiene una volta ogni cinque anni. Lo ha riferito oggi la Korean Central News Agency. La decisione è stata presa "in conformità con la volontà incrollabile e il desiderio unanime di tutti i delegati" al nono congresso del partito, ha affermato la Kcna.

Il presidente cinese Xi Jinping ha salutato l'inizio di un "nuovo capitolo" nelle relazioni con la Corea del Nord, congratulandosi con Kim Jong Un per la sua rielezione. Secondo quanto ha riferito l'emittente statale Cctv, Xi ha detto a Kim di essere "disposto a lavorare insieme per scrivere un nuovo capitolo nell'amicizia tra Cina e Corea del Nord", aggiungendo che il mondo si trova ad affrontare "cambiamenti che accadono una volta in un secolo".