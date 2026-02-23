Ascolti tv, cerimonia chiusura Milano Cortina vince la prima serata

23 febbraio 2026 a

Roma, 23 feb.(Adnkronos) - La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, andata in onda su Rai1, ha vinto la prima serata di ieri, domenica 22 febbraio, con il 30,9% di share: ha incollato allo schermo 6.232.000 telespettatori. A seguire, su Canale 5 la soap turca 'Io Sono Farah' ha conquistato 2.003.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Su Italia1 'Le Iene' ha ottenuto 1.206.000 telespettatori e il 10,1%. Sul Nove 'Che Tempo Che Fa' ha totalizzato 1.292.000 telespettatori, pari al 7%.

Su Rai3, 'Presadiretta' ha totalizzato 904.000 telespettatori pari al 4,7%. Su Rai2 il film 'Era ora' con Barbara Ronchi ed Edoardo Leo ha intrattenuto 903.000 telespettatori, pari al 4,5%. Poco sotto con il 4,4% c'è 'Fuori dal Coro' in onda su Rete 4 che è stato visto da 560.000 telespettatori. Su La7 'Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi' ha raggiunto 526.000 telespettatori, pari al 3,3%. Infine, su Tv8 'The Karate Kid – La leggenda continua' ha intrattenuto 330.000 telespettatori, pari al 2,1%.

Nella fascia access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 4.778.000 telespettatori, pari al 22,1%. Mentre 'Affari tuoi' non è andato in onda per lasciare spazio alla chiusura di Milano-Cortina.