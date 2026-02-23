Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula' (2)**

23 febbraio 2026 a

(Adnkronos) - "Chiediamo a voi sovranisti, a voi patrioti: ma voi in questa guerra dove state? Davanti a queste minacce, il silenzio del nostro governo è sempre più complice, e sempre più subalterno", ha detto in aula il deputato di Avs, Marco Grimaldi, chiedendo che la premier Meloni venga a riferire in Parlamento.

Richiesta a cui si è unito il Pd con Vinicio Peluffo: "Questo governo intende attivare strumenti di tutela, di compensazione, per i settori più colpiti? Il governo intende accompagnare queste imprese? Oppure, per non infastidire l'amministrazione Trump, sceglierà di non esporsi?". Dura Chiara Appendino dei 5 Stelle: "La sovranista Giorgia Meloni dov'è? Dove sta mentre il nostro export e Made in Italy viene massacrato? Sapete dove sta? Sta probabilmente giocando a nascondino da qualche parte a Palazzo Chigi, in quel posto bello e pieno di velluti. Presidente Meloni, non scappi. E venga qui".

Infine, Roberto Giachetti di Iv: "La presidente del Consiglio onori il Parlamento, venga in aula a confrontarsi. Fino a questo momento al di là di qualche balbettio e cappelletto in mano che abbiamo visto nelle assisi internazionali, il silenzio domina nel nostro Paese e soprattutto in questo Parlamento. Noi vorremmo che la presidente del Consiglio interrompesse questo silenzio, venisse in aula e ci dicesse cosa pensa di quello che è accaduto e soprattutto di quello che potrà accadere e anche di quale ruolo si intenderà svolgere in Europa".