Pnrr: Foti, 'entro fine aprile-metà maggio liquidazione nona rata'

Saturnia, 21 feb. (Adnkronos) - “Non ho la sfera di cristallo ma avendo presentato la nona rata entro il 31 dicembre 2026 abbiamo già avuto interlocuzioni con la task force della Commissione Europea e penso che entro fine aprile-metà maggio avremo anche la liquidazione della nona rata, che significa aver raggiunto altri 50 obiettivi tra target e riforme previsti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, a margine del Forum in Masseria a Saturnia, rispondendo a chi gli chiede se la tabella di marcia prevista dal Pnrr sarà rispettata.

“Poi c'è l'ultima rata, sicuramente la più impegnativa sia per il numero di obiettivi che per l'entità economica, ma sono ottimista”, ha chiosato Foti, ricordando che il Pnrr “non è un club di amici, abbiamo oltre 600mila progetti e il monitoraggio è impegnativo per tutti: 448mila sono conclusi, 111mila in esecuzione, 20mila circa sono in conclusione. Siamo in perfetto movimento il mio auspicio è di raggiungere entro il 30 agosto 2026 i target assegnati”.