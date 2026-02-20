Ucraina: Kiev, 'sventato piano russo di uccidere alti funzionari'

20 febbraio 2026 a

a

a

Kiev, 20 feb. (Adnkronos) - Dieci persone sono state arrestate in Ucraina e Moldova con l'accusa di aver pianificato l'assassinio di importanti personalità politiche ucraine su ordine di Mosca. Lo ha reso noto Kiev, precisando che sarebbero stati pagati fino a 100.000 dollari per gli omicidi commissionati. "Una squadra investigativa di agenti delle forze dell'ordine ucraini e moldavi hanno smascherato un gruppo organizzato che stava preparando omicidi su commissione di noti cittadini ucraini e stranieri", ha affermato in una nota il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko, aggiungendo che le forze dell'ordine hanno effettuato 20 perquisizioni in tutto il Paese e confiscato denaro, armi, esplosivi e comunicazioni con i responsabili russi.

Sette persone sono state arrestate in Ucraina durante i raid e altre tre, tra cui l'organizzatore, sono state fermate in Moldova, si legge nella dichiarazione. Kiev ha citato soltanto uno dei funzionari che i sospettati volevano colpire: Andriy Yusov, che lavora alle comunicazioni strategiche per l'esercito ucraino e coordina gli scambi di prigionieri con la Russia.