Tumori: Ferro, 'grande emozione per iniziativa Ass. Jole Santelli al Gemelli'

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per il rapporto profondo che mi legava a Jole Santelli vivo questa iniziativa con particolare emozione. Jole ci ha insegnato che anche davanti alle prove più dure si può scegliere di non arrendersi al destino, ma di ribellarsi, di reagire con coraggio, dignità e fiducia". Lo ha detto la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro a margine dell'evento 'Special cook' organizzato dall'Associazione Jole Santelli al Policlinico Gemelli.

"'Special Cook – chef in corsia' traduce concretamente questo insegnamento: porta nei reparti non solo cibo di qualità, valorizzando le eccellenze gastronomiche e professionali calabresi, ma soprattutto vicinanza, calore e speranza -ha proseguito Ferro-. È la dimostrazione che la cura non è fatta solo di terapie, ma anche di gesti di attenzione che sono preziosi perché danno forza a chi combatte contro la malattia".

"L'Associazione Jole Santelli, con il suo impegno quotidiano, continua a trasformare la memoria in fatti concreti, in vicinanza, in sostegno, mettendo al centro la persona e il diritto di ogni paziente a non sentirsi solo lungo il proprio percorso di cura", ha concluso Ferro.