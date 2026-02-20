Sanremo: Renzi, 'Meloni? Sarebbe prima volta per premier, venga in Parlamento piuttosto'

20 febbraio 2026 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci è mai andato un motivo ci sarà. Se proprio Meloni ha del tempo libero, le suggeriamo di venire in Parlamento per una sessione di confronto con l'opposizione". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Temi? Scelga lei: sicurezza, pressione fiscale, produzione industriale, giovani laureati, dissesto idrogeologico, sanità. C'è l'imbarazzo della scelta. Che dite? Giorgia scelga l'argomento e venga in Parlamento. Lasci stare Carlo Conti e i cantanti, la Presidente del Consiglio venga in Senato se ha un minimo di coraggio".