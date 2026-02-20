Referendum: Mantovano, 'sottoscrivo appello Mattarella e invito Papa a disarmare parole'

20 febbraio 2026 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Faccio una modesta proposta, di affiancare all'invito del Capo dello Stato, che è da sottoscrivere anche nelle virgole, l'invito che a voi giornalisti ha rivolto dopo poche ore la sua elezione al soglio pontificio, l'attuale pontefice: disarmiamo le parole, disarmiamo, cito testualmente, la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato dal direttore di 'Libero, Mario Sechi, in occasione dell'evento 'La sicurezza oggi'.

"Allora, mancano 30 giorni al giorno. Parliamo del merito della riforma, non solo per non trovarci il 24 di marzo a fare l'inventario delle macerie, ma anche perché -ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo- potremmo, visto il tempo perso finora, utilizzare invece questi 30 giorni per parlare, forse ne varrebbe la pena, visto quello che si ascolta, del merito della riforma. Parliamone, diciamo in contraddittorio".