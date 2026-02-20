Pescara: Progetto Civico con Costantini, Onorato 'risorsa c.sinistra, può far ripartire città'

20 febbraio 2026 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Progetto Civico Italia con tanti amministratori arriva a Pescara per sostenere Carlo Costantini, il candidato del centrosinistra per l'elezioni amministrative in programma l'8-9 marzo. "Carlo Costantini può vincere, far ripartire questa città e creare un ponte con Roma. È un perno del civismo, una risorsa per il centrosinistra”,' dichiara Alessandro Onorato dal palco di Piazza Italia, a Pescara, aprendo l'evento a cui hanno partecipato - con delle testimonianze video - anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci.

“Carlo è la persona giusta - continua Onorato - un amministratore capace, concreto e credibile, abituato ad affrontare e risolvere i problemi delle persone. Con lui può nascere una collaborazione importante con Roma. A Pescara può nascere il terzo aeroporto al servizio del centro Italia. L'essere civico è un valore aggiunto per costruire una maggioranza di centro sinistra coesa che sappia unire lo sviluppo economico alla fragilità sociale, la vocazione turistica al mantenimento dell'identità culturale di Pescara”.