Notai: interrogazione Avs a Nordio, 'vicenda incredibile, in gioco serietà Pa'

20 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per la serietà della pubblica amministrazione, per il ruolo nevralgico della figura del notaio, quello che è accaduto in occasione del concorso ha dell'incredibile e qualcuno ne deve rispondere. Intanto presenteremo un'interrogazione al ministro Nordio che siamo certi risponderà in tempi rapidi sull'accaduto". Lo dice il capogruppo di Avs in Commissione Giustizia della Camera Devis Dori sul corso per notaio.