Mo: Hamas, 'prima di discutere sul futuro di Gaza, cessi l'aggressione di Israele'

Gaza, 20 feb. (Adnkronos/Afp) - Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale dell'"aggressione" israeliana. Lo ha affermato Hamas dopo la prima riunione del Board of Peace del presidente statunitense Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell'aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all'autodeterminazione", ha affermato il Movimento islamico di resistenza.