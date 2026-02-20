Mo: Bbc, 'Hamas tiene elezioni per la leadership'

20 febbraio 2026 a

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Hamas sta tenendo elezioni per eleggere un nuovo leader ad interim. Lo ha dichiarato alla Bbc un alto funzionario palestinese, secondo cui le votazioni si stanno svolgendo a Gaza, nella Cisgiordania occupata e tra membri di Hamas all'estero. L'esito potrebbe indicare la direzione che il movimento intende prendere, soprattutto mentre gli Stati Uniti e altri mediatori discutono della governance di Gaza nel dopoguerra, degli sforzi di ricostruzione e del futuro status dei gruppi armati locali. Secondo la fonte, la popolazione di Gaza ha già espresso il proprio voto in segreto, ma non è chiaro se il processo si sia concluso altrove. Una volta annunciato, il nuovo leader rimarrà in carica per un anno.