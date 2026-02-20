Milano: sparatoria Rogoredo, identificati due Dna su pistola a salve, analisi proseguono (2)

20 febbraio 2026 a

(Adnkronos) - Il pubblico ministero Giovanni Tarzia e gli agenti della Squadra Mobile continuano a indagare non solo su quanto accaduto nel pomeriggio del 26 gennaio nella zona nota per lo spaccio, ma anche sulle ombre del poliziotto accusato di omicidio volontario e sugli eventuali rapporti con la vittima. Le versioni degli interrogatori degli altri quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, sentiti ieri in Questura, sono state diverse rispetto a quelle rese come testimoni e vengono definite "univoche e concordanti".

Questa fase viene definita "fluida" da chi indaga e che si dice "preoccupato" da possibili fughe di notizie che potrebbero tradursi in inquinamento probatorio. Tra gli elementi ancora da chiarire c'è il perché uno degli agenti indagati si sia allontanato dal boschetto, sia tornato al Commissariato di Mecenate e sia ritornato sul luogo della sparatoria con uno zaino il cui contenuto potrebbe essere noto a più divise.

Cinturrino, il più anziano dei colleghi ma non con la carica più alta tra i presenti nella zona boschiva, continua a ribadire di aver visto il pusher di 28 anni puntargli contro una pistola e quindi di aver sparato per paura. Una versione che non spiega un altro indizio investigativo: l'aver atteso - a dire di chi indaga - ben 23 minuti dal momento dello sparo alla chiamata ai soccorritori.