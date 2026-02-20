Gb: aumentano richieste affinché Andrew sia rimosso da linea successione al trono

20 febbraio 2026 a

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Aumentano le richieste affinché Andrew Mountbatten-Windsor venga rimosso dalla linea di successione al trono dopo l'arresto e il successivo rilascio del fratello di re Carlo. In quanto secondo figlio della regina, l'ex principe Andrea era secondo solo al fratello Carlo nella linea di successione al trono quando nacque nel 1960. Da allora è sceso notevolmente nella gerarchia, fermandosi all'ottavo posto, dietro la principessa Lilibet, figlia del duca di Sussex. Ci vorrebbero circostanze estremamente improbabili perché potesse ascendere al trono.

Ma ora Andrew si trova ad affrontare richieste che vorrebbero rimuoverlo completamente dalla linea di successione. Andrew Bowie, segretario di Stato ombra per la Scozia, ha dichiarato a GB News: "Penso che sarebbe la cosa giusta da fare. Naturalmente, se venisse ritenuto colpevole, credo che il Parlamento avrebbe tutto il diritto di agire per rimuoverlo dalla linea di successione. Ma, ricordiamolo, non è ancora stato dichiarato colpevole di nulla: non è ancora stato incriminato. Quindi dobbiamo lasciare che le indagini della polizia facciano il loro corso, e credo che dovremmo tutti agire di conseguenza". Dello stesso avviso il leader dello Scottish National Party Stephen Flynn, che ha dichiarato al The Sun: "L'opinione pubblica sarà giustamente arrabbiata per il fatto che un uomo che ha mentito sul fatto di essere amico di Epstein possa ancora essere sulla buona strada per diventare capo di Stato".

Il suo status nella linea di successione reale dovrebbe essere preso in considerazione, ha affermato Ed Davey, leader del partito Liberal Democratico, senza tuttavia chiedere esplicitamente la sua immediata rimozione: "La cosa più importante in questo momento - ha dichiarato - è che la polizia possa continuare a svolgere il proprio lavoro, senza timori o favoritismi. Ma è chiaro che questa è una questione che il parlamento dovrà prendere in considerazione al momento opportuno; naturalmente la monarchia vorrà assicurarsi che non possa mai diventare re". Intanto YouGov ha pubblicato oggi un sondaggio che mostra come l'82% dei britannici ora ritenga che Andrew Mountbatten-Windsor debba essere completamente rimosso dalla linea di successione reale. Solo il 6% degli intervistati ritiene che debba rimanere.